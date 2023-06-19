Doğaya ve canlılara saygı temasıyla saç ve makyaj defilesi düzenlendi! Modacı Kemal Doğulu: ''Sınırınız sizsiniz''

İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ön lisans programı öğrencilerinin, doğa ve hayvanlardan ilham alarak oluşturdukları tasarımların sunulduğu, yıl sonu saç ve makyaj defilesi dün gerçekleşti. Defileye katılan modacı Kemal Doğulu öğrencilere tavsiyelerde bulunarak,

"Bir insanda yetenek varsa ki sizde var gibi görünüyor, sınırınız sizsiniz. Sizi kendinizden başka hiç kimse geliştiremez" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü tarafından teması belirlenen ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje çerçevesinde, sahne yönetmeni olarak akademisyen İdil Güney Şimşek görev aldı. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ön lisans programında okuyan 15 öğrencinin tasarımları, üniversitenin diğer bölümlerinden 21 öğrencinin taşıması ile sahnede vücut buldu. Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, "Dostlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek, bazı şeylere farkındalık yaratmak amacıyla Doğaya ve Canlılara Saygı Defilesi projesini hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Kent Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen defileye İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, İstanbul Kent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Biren, kuaför ve moda tasarımcısı Kemal Doğulu, Nevra Çeliksoy, oyuncu Bekir Aksoy eşi oyuncu Nazife Aksoy, ressam Zeynep Yazıcı, Karma Türkiye Ceosu Dilruba Özcan Hacıoğlu, Kiğılı Ceo'su Hilal Su Erdem, oyuncu Aslı Samat, yazar-sunucu Yelda Kırçuval ve birçok davetli katıldı.

"DOSTLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Defileyi hazırlamak için kısa sürede çok yoğun emek verdiklerinin altını çizen İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, "Doğa ve sevimli dostlarımızla ilgili medyada yer alan haberler bizi üzüyor. Dostlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek, bazı şeylere farkındalık yaratmak amacıyla Doğaya ve Canlılara Saygı Defilesi projesini hayata geçirdik. Bu konuda biz de kendi usulümüzle bir cevap vermek istedik" dedi.

"ÜNİVERSİTE OLARAK DOĞAYA VE ÇEVREYE SAYGILI KOZMETİK ÜRÜNLER ÜRETMEKTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Defile ile ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Aksü, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Koreografik kurgu içerisinde müzikli kısa bir sunumumuz olacak. Bölüm öğrencilerimizin tasarımları, Kent Üniversitesi'ndeki başka bölümlerdeki öğrenciler sergileyecek. Temamıza uyumlu doğayı çağrıştıracak figürler kullanmaya çalıştık. Ayrıca, iş birliği içinde olduğumuz kozmetik firmasının deneylerinde hayvan kullanılmamış makyaj malzemeleri tercih ettik. Hali hazırda elimizde kendimize ait kozmetik ürünlerimiz yok ama eczacılık fakültesinin üniversitemizin bünyesine katılması ile ortaya koymak istediğim projelerden biri de doğaya ve çevreye saygılı kozmetik ürünler üretmektir. Bunu çok arzu ediyorum, türünde ilk olacağız. Aynı bugünkü defilenin birçok emeğin bir araya getirilmesiyle oluşması gibi bunu da el birliği ile yapacağız."

"KENDİNİZE SINIR KOYMAYIN"

Defileyi izledikten sonra öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kemal Doğulu, "Eğitim önemli, bir insanda yetenek varsa ki sizde var gibi görünüyor, sınırınız sizsiniz. Dolayısıyla kendinize sınır koymayın çıldırın, delirin, coşun, uçun. Saç makyaj tasarımcıları olarak dünyada çok kıymet gören, altın bilezik diyebileceğimiz bir mesleğimiz var. Bütün dünyada saç makyaj sanatçıları çok kıymet görür, ülkemizde de öyle. Dolayısıyla mesleğinizin kıymetini bilin ve kendinizi geliştirin. Sizi kendinizden başka hiç kimse geliştiremez. Bu yüzden coşun; gençsiniz, saçmalayın " dedi.

"PROJE İLE GÜZEL BİR ARKADAŞLIK KURULMUŞ OLDU"

Defilede tasarım taşıyıcısı olarak yer alan Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Burcu Coşkun, "Burada doğaya ve canlıya saygı mottosu ile hareket ettiğimiz için hepimiz bir figür, hayvan ya da bitki türünü örneklemek istedik. Buradaki gönüllü arkadaşlarım da projeye tam destek oldu. Provalarda temamızı daha iyi nasıl yansıtabileceğimizi düşünerek koreografi çalışmalarımızı bir hocamız eşliğinde gerçekleştirdik. Bugün çok güzel bir iş çıkartacağımızı umuyor ve doğaya, insanlara saygıyı her zaman hatırlamamız gerektiğini anımsatmak istiyoruz. 21 farklı bölümlerden öğrenciyi de bir araya getiren proje kapsamında güzel bir arkadaşlık kurulmuş oldu. Bir yandan doğaya saygı derken arkadaşlarımızla da ortak noktada buluşmuş olduk" ifadelerini kullandı.