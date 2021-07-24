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‘Doğal güzellik’ Özge Törer’in makyajsız haline yorum ve beğeni yağdı…

‘Doğal güzellik’ Özge Törer’in makyajsız haline yorum ve beğeni yağdı…
24.07.2021 23:55
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‘Doğal güzellik’ Özge Törer’in makyajsız haline yorum ve beğeni yağdı… atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ancak son zamanlarda kural bozarak peş peşe paylaşımlarda bulunan oyuncu, yakın çekim yaptığı selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Hafif bir makyajla objektif karşısına geçen Törer'in paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte başarılı oyuncu Özge Törer'in o paylaşımı...


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