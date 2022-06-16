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Dinçer Çekmez’in Atla Gel Şaban’daki rol arkadaşı kardeşi çıktı! Gören şaştı kaldı…

Dinçer Çekmez’in Atla Gel Şaban’daki rol arkadaşı kardeşi çıktı! Gören şaştı kaldı…
16.06.2022 01:33 - Son Güncelleme: 16.06.2022 01:41

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Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı Atla Gel Şaban filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban'da Kazım karakterini canlandıran Dinçer Çekmez'in hayatı da merak edildi. Nevra Serezli, Nermin Denizci, Zihni Göktay gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun en çok ailesi merak konusu oldu. Oyuncunun; Binbir Gece, Adını Feriha Koydum, Süper Baba, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi yapımlarda rol alan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Dinçer Çekmez'in kardeşi hangi ünlü oyuncuymuş...

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