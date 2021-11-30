Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle gecelerde! Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ı unuttu gitti 'aşk acısına saygı duymuyorum'

İstanbullu Gelin dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek bir süre önce Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle hafızalara kazınan Onur Bay ile aşk yaşıyordu. Çift aralarında 9 yaşı sorun etmediklerini söylemiş ve aşklarına doludizgin devam etmişti. Ancak olaylı başlayan aşk olaylı bitmişti. Ve Dilara Aksüyek yeniden aşık. Yeni sevgilisiyle geceler görüntülenen Dilara Aksüyek önce kendilerini görüntüleyen muhabirlere sitem etse de açıklama yapmaktan da kendisini alıkoyamadı.