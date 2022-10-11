Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı, göbek att... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf atarak, "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde" demişti... Beklenen gün geldi çattı. Dilan Çıtak Tatlıses ile müstakbel eşi Levent Dörter'den ilk kare geldi. Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Davul zurnayla evden çıkan Dilan Çıtak Tatlıses'in göbek attığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.