Haberler Magazin Videoları Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı

Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı

Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı göbek attı
11.10.2022 16:58

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:14
Murat Yıldırım ve eşi Iman...
Magazin 00:25
Yıldızlı yatırım
Magazin 01:03
Hülya Avşar'dan muhabirlere...
Magazin 00:37
Müge Anlı’daki cinayet itirafı...
Magazin 00:57
2 yıl önce sessiz sedasız...
Magazin 00:14
Tuğba Altıntop “kızım ve...
Magazin 00:05
Engincan Ural'ın düğününde...
Magazin 01:03
Hülya Avşar sahnede coştu...
Magazin 00:18
Seda Bakan kızı Ela için...
Magazin 00:52
Kerimcan Durmaz Mehmet...
Magazin 00:25
Şerif Sezer’in kızı bakın kim...
Magazin 00:04
Zeynep Bastık'tan iddialı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gelin oldu! Davul zurnayla evden çıktı, göbek att... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda üç-dört gelinlik birden giyen yeni dönem gelinlerine laf atarak, "Ben 13 gelinlik giyeceğim düğünümde" demişti... Beklenen gün geldi çattı. Dilan Çıtak Tatlıses ile müstakbel eşi Levent Dörter'den ilk kare geldi. Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Davul zurnayla evden çıkan Dilan Çıtak Tatlıses'in göbek attığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA