Dilan Çiçek Deniz’i hiç böyle görmediniz! O halleri sevenlerini büyüledi… Çukur dizisinde can verdiği Sena karakteriyle büyük beğeni toplayan ve son olarak Alev Alev'de rol alan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ve attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez çocukluk fotoğraflarıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafları, sosyal medyada ilgi odağı olurken "Masum bakışları hiç değişmemiş", "Aynı bakış, aynı gülüş" yorumları yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan çocukluk fotoğrafları...