Dilan Çiçek Deniz'e evlenme teklif eden Thor Saevarsson romantizmin kitabını yazıyor! Şimdi de Paris'te

İzlandalı damat, romantizmin kitabını yazıyor. Dilan Çiçek Deniz’e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde evlenme teklif eden Thor Saevarsson, şimdi de aşkına 27. yaş gününde Paris tatili sürprizi yaptı.
İzlandalı damat, romantizmin kitabını yazıyor. Dilan Çiçek Deniz’e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde evlenme teklif eden Thor Saevarsson, şimdi de aşkına 27. yaş gününde Paris tatili sürprizi yaptı.
Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi, romantizmde çıtayı arşa çıkarmaya devam ediyor.
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, 2021 Aralık'ta güzel oyuncuya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı.
Aşkı için yemekler yapan ve sosyal medyada Deniz'e romantik yorumlar yazan yabancı damat, yine iş başındaydı.
Thor Saevarsson, 27 başına basan Dilan Çiçek Deniz için günler öncesinden hazırlıklara başladı.
Güzel oyuncunun çekim planını öğrenip Paris'e uçak biletleri alan İzlandalı damat, lüks bir otelden de oda tuttu.
'ÇANTANI HAZIRLA GİDİYORUZ'
Dün sabah saat 07.00 gibi çekimden eve gelen Dilan Çiçek Deniz'e "Çantanı hazırla gidiyoruz" diyen Thor Saevarsson, gidecekleri yeri de havalimanında söyledi.
Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin Paris hediyesiyle havalara uçarken yabancı damat "Sürprizlerin adamı" dedirtti.
ÇİÇEK GİBİ AŞIK
İzlandalı damat, güzel oyuncuyu aşıklar şehrine götürdü.