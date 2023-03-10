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Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba açıklama geldi!

Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba açıklama geldi!
10.03.2023 23:54

OTOMATİK OYNAT

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini geçen aylarda sonlandırdı. İkilinin ilişkisinin bitme nedeni Mert Ramazan Demir olarak gösterildi ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Daha sonra ise Yazıcıoğlu'nun meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüdü. Taraflar bu iddiaları da yalanlarken Yazıcıoğlu, geçen günlerde Dilan Çiçek Deniz'le görüntülendi. Aşk dedikoduları ayyuka çıkarken ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Ünlü oyuncunun açıklaması "Bu iş olmuş" dedirtti.

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