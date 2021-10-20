Dilan Çiçek Deniz'den kumsal şov! Bikinili pozuyla sosyal medya yıktı geçti

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile büyük beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçmiş tarihli bir paylaşımını tekrar Instagram'ın hikaye kısmına taşıyarak takipçilerinin beğenisine sundu. Kahverengi bikinisi ile objektif karşısına geçen Deniz, bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan bikinili pozu...