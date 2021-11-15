Dilan Çiçek Deniz’den göğüs dekolteli pozlar! Sosyal medya onu konuştu…

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Son olarak İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile bir mekanın tuvaletinde basıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, 4 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. İddialı pozlarını art arda yayınlan Deniz, adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...