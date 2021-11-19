Haberler Magazin Videoları Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Yatak odasından paylaştı iç çamaşırı detayı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Yatak odasından paylaştı iç çamaşırı detayı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Yatak odasından paylaştı iç çamaşırı detayı olay oldu
19.11.2021 18:57
Ana Sayfa 00:46
O Ses Türkiye final mi...
Ana Sayfa 01:38
Masterchef 117. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:18
Beşiktaş saldırısının faili...
Ana Sayfa 03:15
Destan'ın yıldızı Ebru Şahin,...
Ana Sayfa 00:45
Erzurum'da korkutan deprem!...
Ana Sayfa 00:17
Deprem mi oldu! Son dakika...
Ana Sayfa 02:00
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü'...
Ana Sayfa 00:43
Ordu’da sınav ve ders arası...
Ana Sayfa 00:55
Yakıt deposuna gizlenen...
Ana Sayfa 01:50
Kan donduran olay! Dalgıçlar...
Ana Sayfa 02:36
Patlamanın boyutu gün ağarınca...
Ana Sayfa 00:59
Tekeri patlayan motosiklet...

Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Deniz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. İç çamaşırı gözüken oyuncunun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA