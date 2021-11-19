Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Yatak odasından paylaştı iç çamaşırı detayı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz sınırları zorladı! Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Deniz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. İç çamaşırı gözüken oyuncunun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı...