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Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle sarmaş dolaş olan pozlarını peş peşe paylaştı

Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle sarmaş dolaş olan pozlarını peş peşe paylaştı
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Cansu Dere’den mayolu paylaşım

Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili ilk kez Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenmiş ve İzlandalı yönetmenin 10 yaş küçük aşkını öpücüklere boğduğu anlar kameralara yansımıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Deniz'in paylaşımları binlerce beğeni alırken pyuncu için 'Dilan aşka geldi' yorumu yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı....


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