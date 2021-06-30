Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle nefes kesti! Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o paylaşımı…