Haberler Magazin Videoları Didem Soydan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu

Didem Soydan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu

Didem Soydan'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Herkes onu konuştu
13.10.2021 20:20
Ana Sayfa 00:59
KURULUŞ OSMAN 66. bölüm canlı...
Ana Sayfa 00:31
EDHO bomba transferiyle geri...
Ana Sayfa 05:01
Esra Erol'da karı koca karşı...
Ana Sayfa 01:09
MİT, iki İran ajanlarına...
Ana Sayfa 03:04
Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı...
Ana Sayfa 03:25
Kaptan Kirk uzaya gidiyor
Ana Sayfa 00:21
Evlilik sürprizi!
Ana Sayfa 00:40
KKTC Başbakanı istifa etti
Ana Sayfa 02:01
Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker...
Ana Sayfa 02:21
Bilim Kurulu toplanıyor!
Ana Sayfa 01:36
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına...
Ana Sayfa 00:57
Kazançları dudak uçuklattı!...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Didem Soydan, Instagram hesabında yayınladığı son pozla olay oldu. Mavi eteğinin üstüne hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Soydan, yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Soydan'ın paylaşımı çok sayıda magazin sayfası tarafından paylaşılarak hızla sosyal medyada yayılırken ünlü modele tepkiler art arda geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Ne bu terbiyesizlik! Haya diye bir şey kalmadı", "Hiç yakışmadı çok ayıp" yorumlarında bulundu. İşte Didem Soydan'ın çok konuşulan o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA