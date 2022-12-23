Didem Soydan'dan 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt: "Açığı var, Google..."

Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt! Geçtiğimiz ay frikik verdiği fotoğrafı ile herkesi şaşkına çeviren Didem Soydan Insatgram'dan peş peşe paylaştığı yeni karelerle dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, göğüs dekolteli ve bornozlu pozunu yayınladı. Soydan'ın fotoğraflarına bir takipçisi tarafından "Komple açın da kurtulun" yorumu gecikmedi. Soydan'ın takipçisine verdiği "Google" yanıtı olay oldu...