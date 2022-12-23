Didem Soydan'dan 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt: "Açığı var, Google..."

"AÇIĞI VAR, GOOGLE'LA..."

Didem Soydan'dan çıplak poz yorumu yapan ve 'komple açın da kurtulun' diyen takipçisine olay yanıt!Sık sık yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan Instagram paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkisel yorumlar da aldı.Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Şunları komple açın da kurtulun" diyerek dikkat çekti.

Soydan ise bu yorumu atlamadı ve takipçisine yanıt verdi. Başarılı model bu takipçisine yanıtında "Var açığı Google'la kurtul kardeşim" dedi. Didem Soydan'ın bu iddialı yanıtı hayranlarından beğeni aldı.