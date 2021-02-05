Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın "LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz" kavgası! Didem Soydan mesajları ifşa etti

Sapkın LGBT lobisine desteğiyle bilinen Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. Didem Soydan, Instagram hesabından "Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz?" sözleriyle LGBT'ye destek için adeta mahalle baskısı yaptı. "Bana da sinirlenme be" diyen Bartu Küçükçağlayan ise Didem Soydan'ı engelledi. Bunu fark eden Didem Soydan ise mesajları ifşa etti. Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın "LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz" kavgası sapkın lobinin sanat camiasını nasıl ele geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.