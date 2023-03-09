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Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira yan yana olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira yan yana olan fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
09.03.2023 23:11

OTOMATİK OYNAT

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Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Songül karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı aşk dedikodusuna karışmıştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sadece arkadaşız" diyen Özkan, geçen günlerde yıldız futbolcunun evinden bir fotoğraf yayınlayarak kafa karıştırmıştı. İkili şimdi ise Fernando Muslera'nın eşi Patricio'nun paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımı görenler "Patricio aşkı açık etmiş" yorumunda bulundu.

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