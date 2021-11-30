Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'in annesinin güzelliği sosyal medyayı salladı, başarılı oyuncunun hayranları, "Hem sempatikliğini hem de güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı. Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, yalnızca rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında. Cedi Osman ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahin'in ailesi merakk ediliyordu. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.