Derya Tuna'nın komşu kavgası tatlıya bağlandı: Kapıdaki adamlar, aileni öldürmek için bekliyor!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Sarıyer'de ikamet ediyordu. İddiaya göre 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu Zübeyde Şen, Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu.

TUNA'NIN YEĞENİNİ VE ARKADAŞLARINI UYARDI

Komşu Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı. Bir süre sonra başka bir komşu, Şen Ailesi'ne giderek Tuna'nın beklediğini söyledi.



Bunun üzerine Şen Ailesi, Tuna'nın evine gitti. Yine iddiaya göre Tuna, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua et, olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek komşusunun üzerine yürüdü.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine korkarak Tuna'nın evinden ayrılan Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Tuna'nın ifadesi alındı. Tuna, sadece konuştuklarını, tehdit ve hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Sabah'ta yer alan habere göre, komşu, uzlaşma kapsamında herhangi bir edim talebinde bulunmayarak Tuna hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dosya kapandı.