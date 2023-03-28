RAMAZAN İMSAKİYE
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Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman’la ilk kez dışarı çıktı

Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman’la ilk kez dışarı çıktı
28.03.2023 10:02

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Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi, 6 Şubat’tan beri ilk kez önceki akşam eşi Tolgahan Sayışman’la dışarıya çıktı. “İlaç alıp evden ayrılabildim” diyen iki çocuk annesi Abazi, şimdiden depreme dayanıklı okullar araştırdığını söyledi.

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Asrın felaketi sonrasında ellerini taşın altına koyan ünlü çiftlerin başında gelen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Acının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana ilk kez gazeteciler tarafından görüntülenen iki çocuk annesi Abazi, açıklamalarıyla "Ana yüreği" dedirtti...




"Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile" diyen Almeda Abazi, hislerini şöyle anlattı: "Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. Şimdi de çocuklarımın yanından bir an ayrılmıyorum."




BÖLGEYE GİDİYOR
Kızı ve oğlu için şimdiden depreme dayanıklı okullar araştırdığını söyleyen Abazi, sürekli de eşini arayıp "Hadi gel eve" dediğini itiraf etti.




Bölgeye yaptığı yardımlarla alkış alan Tolgahan Sayışman ise önümüzdeki hafta bölgeye gidip çadırlarda depremzedelerle beraber iftarlar yapacağını söyledi.

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