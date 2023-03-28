Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman’la ilk kez dışarı çıktı

Asrın felaketi sonrasında ellerini taşın altına koyan ünlü çiftlerin başında gelen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Acının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana ilk kez gazeteciler tarafından görüntülenen iki çocuk annesi Abazi, açıklamalarıyla "Ana yüreği" dedirtti...







"Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile" diyen Almeda Abazi, hislerini şöyle anlattı: "Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. Şimdi de çocuklarımın yanından bir an ayrılmıyorum."







BÖLGEYE GİDİYOR

Kızı ve oğlu için şimdiden depreme dayanıklı okullar araştırdığını söyleyen Abazi, sürekli de eşini arayıp "Hadi gel eve" dediğini itiraf etti.







Bölgeye yaptığı yardımlarla alkış alan Tolgahan Sayışman ise önümüzdeki hafta bölgeye gidip çadırlarda depremzedelerle beraber iftarlar yapacağını söyledi.