Deniz Uğur'un kızı babası Reha Muhtar'ı ifşaladı! 'Beni babama göndermeyin'

Deniz Uğur'un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşaladı. Mina Deniz'in babası Reha Muhtar hakkındaki sözleri tüyler ürpeertti. 'Beni babama göndermeyin' diyen Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz Muhtar yaşadıklarını bir bir anlattı. Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, babalarından gördükleri şiddetle gündeme geliyordu. Kızının şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Deniz Uğur'un Reha Muhtar ifşasının ardından kızı Mina'dan da bir ifşa geldi. Hukuk mücadelesi veren Deniz Uğur kızının çektiği o videoyu paylaşarak yardım istedi.