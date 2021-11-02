Deniz Seki'nin son hali videosunu izle! Yüzünün gözünün hali olur gibi değil! Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki akşam Antalya'da verdiği konserindeki sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Dekolteli bir kıyafet tercih eden Deniz Seki, konserinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

Konserden sonra ödül törenine katılan Seki, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Kilo verdiği gözlenen şarkıcının yeni hali hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Verdiği kilolarla bir dönem çok konuşulan ancak şimdilerde yüzündeki şişlikle gündem olan şarkıcı, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nıncanlı yayınında yüzündeki şişliğin sebebini açıkladı.

"MİDEMLE İLGİLİ RAHATSIZLIĞIM VAR"

Seki, "Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var onunla uğraşıyorum" dedi.