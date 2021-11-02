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Deniz Seki'nin son hali videosunu izle! Yüzünün gözünün hali olur gibi değil! Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu?

Deniz Seki'nin son hali videosunu izle! Yüzünün gözünün hali olur gibi değil! Deniz Seki'nin yüzüne ne oldu?
02.11.2021 17:59
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Deniz Seki'nin son halini görmeye hazır mısınız? Bir dönem sıkı bir diyete giren, fazlalıklarından kurtulan ardından minik estetik müdahlelerle güzelliğine güzelliğine katan Deniz Seki'nin son halini görenler 'Deniz'e ne olmuş böyle!' demeden edemiyor. Yüzü gözü şiş içinde olan Deniz Seki'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı kafaları karıştırırken, Seki'den açıklama geldi. İşte Deniz Seki'nin son hali.

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Deniz Seki'nin son halini görenin ağzı açık kaldı! Yüzünün gözünün hali olur gibi değil! Zayıflayan ve estetik yaptıran Deniz Seki...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki akşam Antalya'da verdiği konserindeki sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Dekolteli bir kıyafet tercih eden Deniz Seki, konserinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

Konserden sonra ödül törenine katılan Seki, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Kilo verdiği gözlenen şarkıcının yeni hali hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Verdiği kilolarla bir dönem çok konuşulan ancak şimdilerde yüzündeki şişlikle gündem olan şarkıcı, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nıncanlı yayınında yüzündeki şişliğin sebebini açıkladı.

"MİDEMLE İLGİLİ RAHATSIZLIĞIM VAR"
Seki, "Yüzüme bir şey yaptırdığımla ilgili yalan laflar dolaşıyor. Hiçbir şey yaptırmadım. Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var onunla uğraşıyorum" dedi.

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