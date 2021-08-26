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Deniz Akkaya cezaevinden çıktı ve bombaladı: ''Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan hikaye, FETÖ ilişkisi, Naylon fatura...''

Deniz Akkaya cezaevinden çıktı ve bombaladı: ''Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan hikaye, FETÖ ilişkisi, Naylon fatura...''
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'Dönüşüm muhteşem olacak' diyen Deniz Akkaya cezaevinden çıktı. Selin Ciğerci ile ilgili yaptığı yorumlar nedeni ile hakkında verilen 3 günlük hapis cezasının ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına konuşan Akkaya, "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" dedi ve ekledi; "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış." dedi. Ayrıca Akkaya ''Tarlabaşı'ndan Londra'ya uzanan hikaye, FETÖ ilişkisi, Naylon fatura...'' gibi sağlam iddialarda bulundu. İşte Deniz Akkaya'nın cezaevi çıkışı yaptığı çarpıcı konuşma...


Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışı bomba sözler: 'FETÖ ile ilişkileri olanları şikayet edeceğim'

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