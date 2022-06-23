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Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! İbrahim Kutluay’ın kızı İrem son haliyle parmak ısırttı

Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! İbrahim Kutluay’ın kızı İrem son haliyle parmak ısırttı
23.06.2022 15:03

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Demet Şener'in ilk göz ağrısına bakın! Demet Şener'in 2002 yılında adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodularına karışmış ve çift 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evlilik haberinden kısa bir süre sonra Demet Şener'in hamilelik haberi gelmiş ve ikili 2006 yılında ilk çocukları İrem'i kucaklarına almıştı. 2009'da ise oğulları Ömer'e kavuşan ünlü çift, 2018 yılında evliliklerini resmen sonlandırmıştı. Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi ise kızları İrem'le çok konuşuldu. Şener, "İlk göz ağrım" diye seslendiği kızı İrem Kutluay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte Demet Şener'in güzeller güzeli kızının son hali...

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