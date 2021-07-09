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Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk ek iş bile yapıyor

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk ek iş bile yapıyor
09.07.2021 14:43
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Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk Küpeli'nin, sevgilisinin menajerliğini de yaptığı ortaya çıktı. 2019 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile nikah masasına oturan ve Şener'in 3. kez anneliğe sıcak bakmaması nedeniyle 19 aylık evliliklerini 13 Ocak'ta sonlandıran Cenk Küpeli, yeni bir aşka yelken açtı. Nişantaşı'nda araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli vevoleybolcu Derya Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Cenk Küpeli, kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye attı. İşte o anlar...


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