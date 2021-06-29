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Demet Şener'den straplez bikinili sere serpe paylaşım! 'Kim der 2 çocuk doğurmuş'

Demet Şener'den straplez bikinili sere serpe paylaşım! 'Kim der 2 çocuk doğurmuş'
29.06.2021 11:36
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43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zor günleri atlatan Demet Şener şimdilerde çocuklarıyla tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener, adeta genç kızlara taş çıkarttı.


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