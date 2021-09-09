Demet Şener havuzdan paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı…

Demet Şener havuzdan paylaştı! 2018'de iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener, 2019'da Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçen Ocak ayında Küpeli'yle de evliliğini sonlandıran Şener, geçtiğimiz günlerde Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen eski manken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mavi mayosu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Şener'in "Yaz hiç bitmese" notunu düştüğü paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Fit haliyle dikkat çeken eski manken için 'Kim der ki iki çocuk annesi!' yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı....