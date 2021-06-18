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Demet Özdemir’in yağışlı havada yaptığı havuz keyfi! İşte o anlar...

Demet Özdemir’in yağışlı havada yaptığı havuz keyfi! İşte o anlar...
18.06.2021 18:27
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Demet Özdemir’in yağışlı havada yaptığı havuz keyfi! Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süre önce yaz sezonunu açan Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kötü havaya meydan okuyan oyuncu, yağmurda havuza girdiği anları paylaştı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir, doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşım…


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