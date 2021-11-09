Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yatak pozuyla ortalığı sallamıştı

Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yatak pozuyla ortalığı sallamıştı

Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yatak pozuyla ortalığı sallamıştı
09.11.2021 14:36
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Demet Özdemir'in mini etekli kombini dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkı yatak pozuyla geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı sallamıştı... Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bir markayla işbirliği yapan oyuncu, yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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