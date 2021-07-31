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Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Kendine neler yaptın Demet…

Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Kendine neler yaptın Demet…
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Demet Özdemir’in estetiksiz hali görenleri şoke etti! Kendine neler yaptın Demet… Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir, bu kez estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Özdemir'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu için 'Kendini baştan yaratmış' yorumu yapılırken Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...


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