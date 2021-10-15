Demet Özdemir’den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Mini şortuyla kumlara uzandı çöl paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir'den sonra Neslihan Atagül de harekete geçti! Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde sosyal medya hesabında çölde çektiği bir videoyu yayınlayarak gündem olmuştu. Şimdi ise benzer bir paylaşım Neslihan Atagül'den geldi. Eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, mini şortu ve dekolteli üstüyle çölde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni alırken Neslihan Atagül takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...