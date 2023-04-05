Demet Özdemir'den sere serpe poz! Ortalık yıkıldı! 7 ay önce evlendiği Oğuzhan Koç’la ayrıldığı konuşuluyordu...

7 ay önce görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen haftalarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi. Yaşadıkları tartışma sonrası evi terk ettiği konuşulan Özdemir, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak iddialara açıklık getirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.

Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözlü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!"

SORULARI YANITLADI

Daha sonra basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Özdemir, şunları söyledi: "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım.

Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda."

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Demet Özdemir, birkaç gün önce çıkan, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuştu.

İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

Özdemir, şu şekilde konuştu: "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu.

Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"

YÜZÜKLER ÇIKTI

Ancak takip eden günlerde Özdemir'in evlilik yüzüğünü takmadığı görüldü. Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıkan Oğuzhan Koç'un da parmağında yüzük olmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tüm bunlar yaşanırken Özdemir'den çok konuşulan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, çimler üzerine uzanarak verdiği bahar pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, beyaz gömleği ile çimlere uzanarak papatyalar içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Birçok magazin ve fan sayfası da Özdemir'in bahar pozlarını kendi hesaplarında yayınladı.