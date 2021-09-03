Demet Özdemir’den kendine hayran bıraktıran pozlar…

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçmişti. Birbirinden iddialı pozlar veren Özdemir, dergi çekiminden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak büyük ses getirmişti. Özdemir, çekimden paylaşmadığı kareleri de an itibariyle yayınladı. İlk olarak iddialı beyaz elbisesi ile verdiği pozu paylaşan Özdemir, ardından kayalıkların üzerindeki cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe paylaşımda bulunan Özdemir, sosyal medyayı yakıp geçti. Oyuncunun paylaşımları için sevgilisi Oğuzhan Koç işaret edilerek "Fena kıskanacak" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımları....