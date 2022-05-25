Demet Özdemir’den cesur paylaşım! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden bornozlu poz! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Demet Özdemir'den bornozlu poz! Evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdiği şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Özdemir'e ilk yorum da Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...