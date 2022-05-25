Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir’den cesur paylaşım! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden bornozlu poz! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Demet Özdemir’den cesur paylaşım! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden bornozlu poz! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Demet Özdemir’den cesur paylaşım! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden bornozlu poz! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
25.05.2022 12:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Oryantal Didem'in son halini...
Magazin 02:17
Gupse Özay-Barış Arduç çifti...
Magazin 02:08
Masterchef Güzide yine ev...
Magazin 01:26
Solmaz Çiros twerk yaptı...
Magazin 00:15
Emel Sayın tatil sezonunu...
Magazin 00:13
Hülya Avşar sahne kıyafetiyle...
Magazin 00:08
Ceren Benderlioğlu'ndan spor...
Magazin 00:06
Songül Karlı'dan cesur...
Magazin 00:59
Gönül Dağı sezon finali...
Magazin 00:24
Hande Yener'den kalça dansı!
Magazin 00:41
Geçen yıllar Pınar Aydın’ı...
Magazin 00:29
İçimizdeki Ateş ilk tanıtım...

Demet Özdemir'den bornozlu poz! Evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdiği şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Özdemir'e ilk yorum da Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA