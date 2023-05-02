Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir'den baş döndüren kalça dansı | Video

Demet Özdemir'den baş döndüren kalça dansı | Video

Demet Özdemir'den baş döndüren kalça dansı | Video
02.05.2023 16:52

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:23
Buse Varol'un son halini gören...
Magazin 01:09
Popstar Bayhan'ın ingilizce...
Magazin 00:35
Hamile olan Meltem...
Magazin 00:33
49'luk Songül Karlı son...
Magazin 00:30
Semiramis Pekkan'ın oğluna...
Magazin 00:23
6,5 aylık hamile olan Aslı...
Magazin 00:27
26 yaşındaki Melis Sezen aşkı...
Magazin 00:14
Ebru Şahin spor taytını çekip...
Magazin 00:42
Esra Dermancıoğlu’ndan bomba...
Magazin 00:40
Dekolteyi abarttı! Tepkiler...
Magazin 00:22
Seda Sayan biricik eşi Çağlar...
Magazin 01:48
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor bir yandan da çift paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Özdemir paylaşımları da bunlardan biri oldu. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA