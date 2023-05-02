Demet Özdemir'den baş döndüren kalça dansı | Video

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor bir yandan da çift paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Özdemir paylaşımları da bunlardan biri oldu. İşte detaylar...