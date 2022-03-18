Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihi ne zaman? Kararlarını verdiler! 2 gün 2 gece...

Magazin dünyasının gözde aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini nihah masasına taşımak için geri sayıma başladı.

İkili, ünlü popçunun aşkına 14 Şubat'ta evlilik teklifi etmesiyle bir anda gündem olmuştu.

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı genç çiftin ne zaman evleneceğiyle ilgili de ortaya birçok iddia atıldı.

Özdemir ile Koç'un yakın çevresine göre çift, tarihi Ağustos olarak belirledi.

2 GÜN 2 GECE SÜRECEK

Geçtiğimiz yaz aşklarını Çeşme'de doyasıya yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.

İddiaya göre ikili, 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğünle tüm sevdikleriyle doyasıya evlenmeyi hayal ediyor.

TAM BİR JESTMAN

Oğuzhan Koç, yaptığı jestlerle romantikliğini konuşturuyor.



Evlilik teklifinde Rolls Royce Phantom'la aşkını evinden alan Koç'un aldığı 4 karatlık tek taşın fiyatı ise tam tamına 60 bin dolar.