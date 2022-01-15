Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkında beklenen son! İlişki bitti fotoğraflar gitti

Magazin dünyasında bir ünlü aşkı daha son buldu.







Güzel oyuncu Demet Özdemir, kısa süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç'la aşkının tüm izlerini ortadan kaldırdı.







Özdemir, şarkıcıyla olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan sildi. Bu hamle karşısında karşı atağa geçen Oğuzhan Koç da Özdemir'le olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.







Kasım ayında yazarımız Ufuk Özcan'ın köşesine taşıdığı "Nazara geldiler aralarında ufak tartışma oldu" haberini bile ortalığı ayağa kaldırarak yalanlayan ikilinin büyük aşkının 40 günde bu hale gelmesi şaşkınlık yarattı.







O dönem de aralarında kriz olduğu söylenen ikili, haklarındaki iddiaları sık sık yalanlasa da Paris tatili dönüşü ayrılık kararı aldı.







Oğuzhan Koç'la ayrılmak isteyen Demet Özdemir'in yakın çevresine, "Bir daha dönüşü yok. Oğuzhan'la güzel başlamıştı ama karakterlerimiz uymadı" diyerek dert yandığı öğrenildi.







KRİZ KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Yazarımız Ufuk Özcan, Kasım ayında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un kısa bir ayrılık yaşayıp tekrar barıştıklarını yazmıştı.