Demet Özdemir uzanarak paylaştı! Dantelli çamaşırıyla dikkat çekti…

Demet Özdemir uzanarak paylaştı! Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Özdemir, bu kez dantelli çamaşırıyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, paylaşımıyla adeta Instagram'ı yaktı geçti. İşte Demet Özdemir'in ortalığı yıkıp geçen o pozu..