Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle takipçilerinin karşısına çıkan 29 yaşındaki Demet, ortalığı yıktı geçti. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde haklarında ayrılık haberleri çıkan ve ardından sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'asılsız haber' olduğunu ifade eden ikiliden Özdemir, sosyal medya gündeminde.