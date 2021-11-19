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Demet Özdemir spor yaptığı anlar paylaştı! Sosyal medya onu konuştu…

Demet Özdemir spor yaptığı anlar paylaştı! Sosyal medya onu konuştu…
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Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aynı renk tayt ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Özdemir, spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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