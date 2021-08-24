Demet Özdemir, sosyal medya hesabından dans şovunu paylaştı! Ortalık yıkıldı…

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Özdemir, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, mini kot şortuyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabından paylaştı. Daha önce de dans videolarını yayınlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Özdemir, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Dans performansıyla takipçilerinden tam not alan Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" yorumu yapıldı. Öte yandan Özdemir'in fit hali de dikkat çekti. İşte o anlar....