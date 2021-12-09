Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti

Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti

Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti
09.12.2021 11:30

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:13
MSB duyurdu! 3 kahraman...
Ana Sayfa 00:31
Sibel Can'ın eski eşi Hakan,...
Ana Sayfa 00:35
CHP'li İBB'de kadrolar terör...
Ana Sayfa 00:47
Atık yağ geri dönüşüm...
Ana Sayfa 00:49
Şanssız köpek minibüsten...
Ana Sayfa 01:02
Fanatik minibüs şöförü...
Ana Sayfa 01:18
İran’dan İstanbul’a gezmeye...
Ana Sayfa 00:37
Üsküdar'da otomobil takla...
Ana Sayfa 01:18
Kocaeli'de fabrika yangını!
Ana Sayfa 00:15
Cani adam minibüsün ezdiği...
Ana Sayfa 00:23
Özge Yağız peş peşe paylaştı
Ana Sayfa 01:20
Sokak ortasında cinayet!...

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerindendi Melis Sezen ve Demet Özdemir. Demet Özdemir, gecede yaptığı dansla çok konuşulurken, Melis Sezen de akıllara zarar ödül konuşması ve derin göğüs dekoltesiyle olaya yaratmıştı. Gecenin detayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Demet Özdemir ile Melis Sezen'e ait öyle bir video ortaya çıktı ki, gören herkes 'Demet, Melis'i gözleriyle dövmüş' demeden edemedi. Öte yandan Demet Özdemir hakkında Nebahat Çehre gerçeği de herkesi şaşkına çevirdi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA