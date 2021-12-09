Demet Özdemir Melis Sezen'i böyle dövdü! O bakışlar her şeyi pazara çıkardı! Demet Özdemir'in Nebahat Çehre gerçeği şoke etti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerindendi Melis Sezen ve Demet Özdemir. Demet Özdemir, gecede yaptığı dansla çok konuşulurken, Melis Sezen de akıllara zarar ödül konuşması ve derin göğüs dekoltesiyle olaya yaratmıştı. Gecenin detayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Demet Özdemir ile Melis Sezen'e ait öyle bir video ortaya çıktı ki, gören herkes 'Demet, Melis'i gözleriyle dövmüş' demeden edemedi. Öte yandan Demet Özdemir hakkında Nebahat Çehre gerçeği de herkesi şaşkına çevirdi.