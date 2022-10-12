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Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy’un yatak sahnelerine Seren Serengil’den sert tepki!

Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy’un yatak sahnelerine Seren Serengil’den sert tepki!
12.10.2022 01:12 - Son Güncelleme: 12.10.2022 01:17

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Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesine Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum geldi. Sunuculuğunu üstlendiği magazin programında konuyla ilgili açıklama yapan Serengil, sahneyi başa sarıp tekrar izlediğini dile getirerek ""Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi. Öte yandan Serengil, Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'a işaret ederek "Bu sahneleri Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" dedi. İşte Seren Serengil'in o açıklaması...

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