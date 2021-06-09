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Demet Özdemir havuz başında mavi bikinisiyle verdiği cesur pozu paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı…

Demet Özdemir havuz başında mavi bikinisiyle verdiği cesur pozu paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı…
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Demet Özdemir havuz başında mavi bikinisiyle verdiği cesur pozu paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu, önce mavi bikinisiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu daha sonra ise siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Art arda cesur paylaşımlarda bulunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in o paylaşımları…


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