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Demet Özdemir estetik tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir estetik tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü
22.02.2022 14:01

OTOMATİK OYNAT

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Demet Özdemir, “Estetiğim yok. Yüz yogası yapıyorum” dedi. Ortalık bir anda karıştı. Eski fotoğrafları çıkaran sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun estetik operasyonlarını sıraladı...

Magazin Videoları

Geçtiğimiz hafta müzisyen Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifiyle gündem olan Demet Özdemir, şimdi de 'estetik' tartışması başlattı.




"Dokuz yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" diyen 30 yaşındaki güzel, ekledi: "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum."




ÇENESİ ELE VERDİ
Demet Özdemir'in bu sözleri, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.




Kimileri güzel oyuncunun açıklamasına hak verirken çoğunluk Özdemir'e inanmadı.




Özellikle Demet Özdemir'in eskiden kare görünen çene yapısının şimdi sivrilmiş hali, "Kesin estetik" yorumları yaptırdı.




SOSYAL MEDYA
Milletin aklıyla dalga geçmiş... Seda Sayan'dan başka estetiğini kabul eden ünlü görmedik zaten.




Ben de 35 kilo verdim ama çene kemiklerim onunki gibi erimedi.




Kare gibi olan çene de yıllar içerisinde yolunu bulup sivrildi kendi kendine!




Ajda Pekkan'ın da hiç estetiği yok...


Demek ki ünlülerin hepsi, anadan doğma botokslu...

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