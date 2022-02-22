Demet Özdemir estetik tartışmasıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz hafta müzisyen Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifiyle gündem olan Demet Özdemir, şimdi de 'estetik' tartışması başlattı.







"Dokuz yıldır dizi yapıyorum. Ameliyat olacak vakti nereden bulabilirim? 16 yaşımdaki halimi alıp 30 yaşımdaki halimle yan yana koyuyorlar. Tabii ki aynı değil! Çok üstüme geliyorlar" diyen 30 yaşındaki güzel, ekledi: "Kilo alıp kilo veriyorum. Kaş bile aldırsan etkiliyor yüzü. Botoksum bile yok! Çok mimik yapıyorum, oynarken zor olacağını düşündüğüm için 40'larıma kadar da botoks yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece yüz yogası yapıyorum."







ÇENESİ ELE VERDİ

Demet Özdemir'in bu sözleri, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.







Kimileri güzel oyuncunun açıklamasına hak verirken çoğunluk Özdemir'e inanmadı.







Özellikle Demet Özdemir'in eskiden kare görünen çene yapısının şimdi sivrilmiş hali, "Kesin estetik" yorumları yaptırdı.







SOSYAL MEDYA

Milletin aklıyla dalga geçmiş... Seda Sayan'dan başka estetiğini kabul eden ünlü görmedik zaten.







Ben de 35 kilo verdim ama çene kemiklerim onunki gibi erimedi.







Kare gibi olan çene de yıllar içerisinde yolunu bulup sivrildi kendi kendine!







Ajda Pekkan'ın da hiç estetiği yok...





Demek ki ünlülerin hepsi, anadan doğma botokslu...