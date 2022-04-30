Demet Özdemir dans performansıyla sosyal medyayı yaktı geçti

Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı dans videolarıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özdemir, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, dans ettiği anları kayıt altına alıp takipçilerinin beğenisine sundu. Dans performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" gibi yorumlar yapıldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...