RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir dans performansıyla sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir dans performansıyla sosyal medyayı yaktı geçti

Demet Özdemir dans performansıyla sosyal medyayı yaktı geçti
30.04.2022 00:31

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:42
Gamze Özçelik'in oğlu...
Magazin 00:34
Fenomen gelin adayı Solmaz...
Magazin 00:34
Burak Özçivit eşi Fahriye...
Magazin 02:11
Hakan Peker’in saplantılı...
Magazin 12:39
Felç geçiren Hailey Baldwin’in...
Magazin 00:37
Tanımak artık imkansız! Son...
Magazin 01:02
Gönül Dağı 62. bölüm 2....
Magazin 00:50
Seda Sayan’dan 'kıskançlık'...
Magazin 00:15
Burcu Özberk güneşlendiği...
Magazin 00:27
Survivor Ayşe’den Sude’ye çok...
Magazin 01:03
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
Magazin 04:07
Aleyna Tilki hamilelik...

Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı dans videolarıyla da çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özdemir, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, dans ettiği anları kayıt altına alıp takipçilerinin beğenisine sundu. Dans performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" gibi yorumlar yapıldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA