Demet Özdemir bornozuyla İstanbul sokaklarında gezdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Demet Özdemir, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Yeni projesinin çekimlerine hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bornozuyla İstanbul sokaklarını turlayan Özdemir, o anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Bülent Ersoy detayı dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı...