Demet Akalın'ın kızı Hira, Tiktok'ta Özgür Balakar'a 7 bin TL gönderdi ortalık karıştı: 'Paralı emoji' uyanıklığı...

Son dönemde on binlerce insanın başına dert olan TikTok'taki 'paralı emoji' uyanıklığının son kurbanı Demet Akalın oldu. Popçunun 7 yaşındaki kızı Hira, @uzunmakarna kullanıcı adına sahip Özgür Balakar isimli fenomene tam 7 bin TL'lik emoji yolladı. Şarkıcı, herkesi özellikle de ebeveynleri dikkatli olmaları için uyardı.

Devletin kurallara uygun olması için yoğun çaba sarf ettiği sosyal medyanın kirli yüzü, bir kez daha ortaya çıktı.

Özellikle çocuklar ve gençler arasında son derece popüler olan TikTok'un soygun tezgahının son kurbanı Demet Akalın oldu.

Ünlü popçunun 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlemeye başladı.

Hira'yı gören 'uzunmakarna' lakaplı fenomen, çeşitli emojilerle kendisine para göndertti.

Durumun kredi kartından 7 bin TL çekilmesiyle farkına varan Demet Akalın, neye uğradığını şaşırdı. Ebeveynleri TikTok konusunda uyaran Akalın, şunları söyledi:

'NE KADAR AYIP, GÜNAH'

"Ben yayındayken Hira ders arasında TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor.

Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor, gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp, ne kadar günah! Hira'nın emoji gönderip annesine 7 bin TL maliyet çıkaran Özgür Balakar ise kendisini şöyle savundu:

"Demet Akalın'ın kızı Hira'ysa bir tane gül göndermesini söyledim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı 30 kuruş. O da gönderdi. Burası böyle bir platform. Biz bu hediyeleri zorla almıyoruz kimseden, onlar gönderiyor. Soyguncu denmesi beni kırdı. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun.

HİRA'YA TAKİPÇİ İSTEMİŞTİ!



Popçu, birkaç gün önce de sevenlerine "TikTok'ta hesap açan kızım Hira'yı takip edin" diye seslenmişti.

EMOJİ DEMEK PARA DEMEK



Tiktok, son dönemde 'paralı emoji' uygulamasıyla tepkilerin hedefi haline geldi. Canlı yayında hediye için yapılmadık rezillik kalmazken özellikle çocuklar, farkında olmadan ailelerinin kredi kartından binlerce TL harcıyor.

Gülden kalbe kadar birçok emojinin bir para karşılığı oluyor. Canlı yayın açan kullanıcıya bunları yollayanlar; hem fenomenleri hem TikTok'un sahiplerini hem de Apple'ı farkında olmadan zengin ediyor…