Demet Akalın'dan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e olay sözler! Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Uzun yıllar Irina Shay ile birliktelik yaşayan ve ardından 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan Georgina Rodriguez, ailesinden gelen açıklamalarla geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve Irina Shayk'ı kıyasladı, sözleri herkesi şoke etti.