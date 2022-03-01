Demet Akalın Miami pozlarıyla ortalığı yıktı geçti üstünü giydi ama altına hiçbir şey giymedi! Bacak şovcu Demet en cesur haliyle sosyal medyada gündem oldu. Önceki gün Miami'ye uçan Demet Akalın Instagram paylaşımları ile adından söz ettirdi. Gider gitmez kızı Hira'ya özlem duyan Demet, gün içerisinde yaptığı paylaşımlarla dikkaat çekiyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Demet en doğal hali ile sevenlerinin karşısına çıktı. Üstüne incecik sweatshirt giyen ve altına hiçbir şey giymeyen Demet, sosyal medyada bacak şov yaptı.